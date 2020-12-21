“المنافسة” تغرم “الاتصالات السعودية” 10 ملايين ريال بسبب مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن بالسوق

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الإثنين، العقوبات المقررة بحق شركة الاتصالات السعودية “STC”، وذلك لإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق عن طريق فرض اشتراطات خاصة على عمليات الشراء والبيع.
وأكدت أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، قرارها بتغريم STC مبلغ 10 ملايين ريال، وذلك بعد ثبوت مخالفة الشركة للفقرتين 3 و4 من المادة الخامسة لنظام المنافسة.
وأشارت إلى أن الشركة تظلمت من القرار أمام المحكمة المختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة، ليصبح الحكم قطعيًا بعد ذلك. وفق “أخبار 24”.