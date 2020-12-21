نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “المنافسة” تغرم “الاتصالات السعودية” 10 ملايين ريال بسبب مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن بالسوق
21/12/2020   9:42 م

“المنافسة” تغرم “الاتصالات السعودية” 10 ملايين ريال بسبب مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن بالسوق

+ = -
820

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الإثنين، العقوبات المقررة بحق شركة الاتصالات السعودية “STC”، وذلك لإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق عن طريق فرض اشتراطات خاصة على عمليات الشراء والبيع.

وأكدت أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، قرارها بتغريم STC مبلغ 10 ملايين ريال، وذلك بعد ثبوت مخالفة الشركة للفقرتين 3 و4 من المادة الخامسة لنظام المنافسة.

وأشارت إلى أن الشركة تظلمت من القرار أمام المحكمة المختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة، ليصبح الحكم قطعيًا بعد ذلك. وفق “أخبار 24”.

“المنافسة” تغرم “الاتصالات السعودية” 10 ملايين ريال بسبب مخالفات إساءة استغلال الوضع المهيمن بالسوق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127724.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.