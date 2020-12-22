الرئيس التنفيذي لمركز “إرادة” يرد على رواية ممارس صحي بشأن تفاوت البدلات بين الممارسين الصحيين الأجانب والسعوديين

رد المدير التنفيذي لمجمع إرادة الصحة النفسية بالدمام، الدكتور محمد الزهراني، على رواية أحد الممارسين الصحيين حول تفضيل الأجانب على المواطنين فيما يتعلق بالبدلات.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا يوجد أي موظف بالمجمع لا يُصرف له بدل، مشيرًا إلى أنه البدلات تُصرف وفق سلم الوظائف الصحية.
وأضاف أن منذ إصدار سلم الوظائف الصحية عام 1412هـ، لم يطرأ عليه أي تغيير، كما أكد أن البدلات كانت تصرف للأجانب وفق التعليمات التي تم إصدارها عام 1407هـ.
وذكر أنه تم رفع طلبات من الكوادر الصحية العامة في المجمع لوزارة الصحة عام 1433هـ بشأن البدلات، مؤكدًا أن رد الوزارة جاء بالإبقاء على بدلات الكوادر الأجنبية وفق ما هو متبع في السابق، والالتزام بالسلم الوظيفي فيما يتعلق ببدلات السعوديين من الكوادر الصحية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن اللائحة تمنح مبالغ متفاوتة للممارسين الصحيين بالمجمع، تبدأ من 50 ريالاً في الصيدلية وبعض الأقسام، وصولًا إلى 3500 ريال للطبيب الاستشاري السعودي، في حين تُصرف بدلات تصل إلى نسبة 100% للممارسين الأجانب، بما يعني إمكانية وصول رواتبهم إلى 60 ألف ريال شهريًا.
وكان الممارس الصحي عطية الزهراني، قد ذكر أن هناك تفضيلاً للأجانب فيما يتعلق بالبدلات على حساب الممارسين السعوديين، مشيرًا إلى أن لائحة البدلات الجديدة مجحفة بالممارس السعودي، كونها تحرمه من بعض البدلات مثل النفسية والسكن.
عطيه الزهراني – ممارس صحي وأحد المتضررين- يروي لياهلا عن تفاصيل أزمة البدلات وتفضيل الممارسين الأجانب على المواطنين بمجمع طبي حكومي#بدلات_ممارسي_الصحة_النفسية_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/5RzCLs2lLu
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 21, 2020
عطيه الزهراني – ممارس صحي وأحد المتضررين:
لائحة البدلات الجديدة مجحفة بالممارس السعودي لأنها حرمته من بدلات “السكن والنفسية”#بدلات_ممارسي_الصحة_النفسية_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/qz6e7c9P39
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 21, 2020
د. محمد الزهراني – المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام:
لا يوجد أي موظف بالمجمع لا يُصرف له بدل، ونطبق ما يصل إلينا من وزارة الصحة من أنظمة وتعليمات على الجميع#بدلات_ممارسي_الصحة_النفسية_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/7TSyVh6EVX
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 21, 2020