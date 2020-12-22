“الصحة” تستعرض صورًا تاريخية لتعامل المملكة مع الأوبئة وتؤكد: نهاية جائحة كورونا باللقاح

دعت وزارة الصحة المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مستعرضة عددًا من حملات التطعيم التاريخية للجوائح الوبائية التي مرت بالمملكة.
واستعرضت صورًا تاريخية لتعامل المملكة مع عدد من الأوبئة، مثل الملاريا والجدري والسل وشلل الأطفال والحصبة والكوليرا.
وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن المملكة استطاعت القضاء على هذه الأوبئة بعد استخدام اللقاح المضاد لها.
الحصبة
الكوليرا
الجدري
اللقاح، هو ما يكتب قصة انتهاء هذه الأوبئة بإذن الله. pic.twitter.com/N3VkqVggRD
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 21, 2020
وفق “أخبار 24”.