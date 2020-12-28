قد يُسبب الذبحة الصدرية.. "فهد الطبية" توضح المخاطر الصحية لتصلب الشرايين وطرق علاجه

قالت مدينة الملك فهد الطبية، إن تصلب الشرايين يحدث بسبب تراكم وتجمع مواد شحمية ودهنية متأكسدة على جدران الشرايين؛ ما يحد من تدفق الـدم إلى أعضاء الجسم.
وأوضحت أن الأمراض التي تنتج عن التصلب تضم أمراض القلب التاجية والذبحة الصدرية وكذلك مرض الشريان السباتي.
وأضافت أن عوامل الخطورة تتمثل في التاريخ العائلي في الإصابة بالمرض والكوليسترول المرتفع في الـدم، وكذلك زيادة الوزن أو السمنة.
وأشارت إلى أن العلاج الرئيس للمرض هو تغيير نمط الحياة إلى حياة صحية، مع استخدام الأدوية للتحكم والحد من تصلب الشرايين.
وفق “أخبار 24”.