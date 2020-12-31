غلبته دموعه.. هكذا ودع موظفو “أرامكو” مدير التنقيب بعد 30 عاماً في الخدمة

أظهر مقطع فيديو لحظة وداع موظفي شركة أرامكو السعودية لمدير أعمال التنقيب، صالح المغلوث، بعد تقاعده من الشركة التي أمضى فيها أكثر من 30 عاماً.
وبحسب الفيديو ، اصطف الموظفون على الجانبين، اليوم (الأربعاء)، لحظة خروج صالح من الشركة في يومه الأخير وظلوا يصفقون له بحرارة.
وظهر المغلوث متأثرا بموقف الموظفين، وغلبته دموعه عندما كان يتحدث إليهم ويشيد بمبادرتهم.
فخور بابن عمي صالح بن عبدالله المغلوث مدير أعمال التنقيب في أرامكو، الذي تقاعد بعد خدمة تتجاوز 30 سنة.
وفخور بموظفي أرامكو الذين يسطرون أسمى معاني الوفاء مع رؤسائهم وزملائهم، في سلوك يعكس قيم الشركة وتميزها.
هنيئًا لمن ترك انطباعًا إيجابيًا قبل مغادرته، فكلنا عابرون ويبقى الأثر. pic.twitter.com/CsXypl8SUm
— عبدالله المغلوث (@Almaghlooth) December 30, 2020
وفق “أخبار 24”.