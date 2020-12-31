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أخبار محلية > غلبته دموعه.. هكذا ودع موظفو “أرامكو” مدير التنقيب بعد 30 عاماً في الخدمة
31/12/2020   8:13 ص

غلبته دموعه.. هكذا ودع موظفو “أرامكو” مدير التنقيب بعد 30 عاماً في الخدمة

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أظهر مقطع فيديو لحظة وداع موظفي شركة أرامكو السعودية لمدير أعمال التنقيب، صالح المغلوث، بعد تقاعده من الشركة التي أمضى فيها أكثر من 30 عاماً.

وبحسب الفيديو ، اصطف الموظفون على الجانبين، اليوم (الأربعاء)، لحظة خروج صالح من الشركة في يومه الأخير وظلوا يصفقون له بحرارة.

وظهر المغلوث متأثرا بموقف الموظفين، وغلبته دموعه عندما كان يتحدث إليهم ويشيد بمبادرتهم.

وفق “أخبار 24”.

غلبته دموعه.. هكذا ودع موظفو “أرامكو” مدير التنقيب بعد 30 عاماً في الخدمة

أخبار محلية
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