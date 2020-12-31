كشف عن تسجيله في التطبيق بنفسه.. وزير الصناعة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الجرعة الأولى للقاح كورونا، اليوم (الأربعاء).
وأوضح في حديثه لقناة الإخبارية، أنه وزوجته أم إبراهيم حمّلا تطبيق صحتي قبل أسبوع وسجلا لأخذ اللقاح، ومن ثم حددا الموعد دون أي تدخل من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه فخور بالدور الذي قامت به المملكة من خلال تقديمها الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين بكفاءة عالية.
وقدم الشكر إلى منسوبي القطاع الصحي لإثباتهم أن المملكة تحمل كفاءات وقدرات عالية.
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح #فيروس_كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/QTK8u5iUbF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2020
وفق “أخبار 24”.