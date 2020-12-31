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أخبار محلية > كشف عن تسجيله في التطبيق بنفسه.. وزير الصناعة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
31/12/2020   8:15 ص

كشف عن تسجيله في التطبيق بنفسه.. وزير الصناعة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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تلقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الجرعة الأولى للقاح كورونا، اليوم (الأربعاء).

وأوضح في حديثه لقناة الإخبارية، أنه وزوجته أم إبراهيم حمّلا تطبيق صحتي قبل أسبوع وسجلا لأخذ اللقاح، ومن ثم حددا الموعد دون أي تدخل من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه فخور بالدور الذي قامت به المملكة من خلال تقديمها الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين بكفاءة عالية.

وقدم الشكر إلى منسوبي القطاع الصحي لإثباتهم أن المملكة تحمل كفاءات وقدرات عالية.

وفق “أخبار 24”.

كشف عن تسجيله في التطبيق بنفسه.. وزير الصناعة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أخبار محلية
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