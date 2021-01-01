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أخبار محلية > وزارة الاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض
01/01/2021   6:01 م

وزارة الاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض

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أعلنت وزارة الاستثمار طرح عدد من الوظائف الشاغرة في مقرها بالرياض، مبينة أنها لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وقالت الوزارة إن الوظائف المطروحة بعدة مسميات منها مسؤول أول تنسيق محلي، وأخصائي التنافسية الإقليمية والتقارير، ومسؤول التنسيق المحلي.

وأضافت أن الوظائف في تخصصات الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والمالية، أو ما يعادلها، مشترطة توفر خبرة مناسبة للعمل في هذه الوظائف. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال “بوابة التوظيف” الخاصة على موقعها الإلكتروني.

وزارة الاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض

أخبار محلية
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