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أخبار محلية > بالفيديو.. عضو “شورى”: 60% من الوظائف التي يشغلها الأجانب حالياً غير قابلة للتوطين.. وهذا هو السبب
01/01/2021   6:01 م

بالفيديو.. عضو “شورى”: 60% من الوظائف التي يشغلها الأجانب حالياً غير قابلة للتوطين.. وهذا هو السبب

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أوضح عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني، أن 60% من الوظائف التي يشغلها الأجانب غير قابلة للتوطين حالياً؛ كون رواتبها مُتدنية ولا تناسب المواطنين.  

وقال القحطاني، إن الوظائف القابلة للتوطين حالياً تقدر بنحو 4 ملايين وظيفة فقط، مشيراً إلى أن أبرز القطاعات التي يصعب بها التوطين في الوقت الحالي الزراعة والصيد والإنشاءات والصيانة والخدمات العامة.  

ودعا في لقاء مع قناة الإخبارية”، إلى ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات توطين الوظائف، موضحاً أن التوطين يرتبط بثلاثة محاور رئيسية؛ هي التكلفة المالية، والتأهيل، والخبرة.  

ونوه إلى أهمية إعادة تأهيل الخريجين بما يناسب سوق العمل، وكذلك وضع استراتيجية لمخرجات التعليم خلال الـ 10 سنوات المقبلة حسب الاحتياجات والمتطلبات. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عضو “شورى”: 60% من الوظائف التي يشغلها الأجانب حالياً غير قابلة للتوطين.. وهذا هو السبب

أخبار محلية
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