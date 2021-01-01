“الأرصاد”: تنبيهات بهطول أمطار رعدية على مكة المكرمة وسحب رعدية في المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، وسحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المركز، أن عددًا من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة وتشمل محافظات أضم، والطائف، وميسان والعرضيات، تشهد سحبًا رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.
كما نبه المركز من سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تضم المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.