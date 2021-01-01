“لا تنتظروا الوظائف”.. مواطنة تحكي بشغف نجاح تجربتها في تربية الماشية والطيور

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الجمعة) قصة نجاح إحدى المواطنات في تربية الماشية والطيور والزراعة.
وذكرت المواطنة وتدعى أفراح غابي، أنها تخرجت من كلية المجتمع تخصص إدارة أعمال، مضيفة أنها لم تنتظر الوظيفة، وإنما اتجهت للمجال الذي تحبه من صغرها وهو الزراعة وتربية المواشي.
وأشارت إلى أن لديها مزرعة كبيرة بها زراعات اللوز والفل والفلفل والتين، بجانب جزء مخصص لتربية الطيور والمواشي، مؤكدة أن تربية المواشي والطيور تعد مجزية جداً. وفق “أخبار 24”.
ونصحت الشباب بعدم انتظار الوظيفة، والبدء بمشروعهم الخاص أو أي مهنة أو مجال يحبون العمل فيه لمساعدة أهلهم ووطنهم.
🎥
“لا تنتظروا الوظائف… ابدأوا بالمشروع الذي تحبونه”
بشغف تحكي أفراح 👩🏻🌾 تجربتها في تربية الماشية والطيور 🐑🐓 وزراعة اللوز والفل 🌿
تعرّف على قصتها. pic.twitter.com/nqXptFgcd4
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 1, 2021