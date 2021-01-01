تتضمن شرحاً للأعراض الجانبية.. تعرّف على مهام طاقم التمريض في مركز لقاح كورونا

كشفت أخصائية التمريض في مركز اللقاحات بجدة، غادة رحيمي، المهام التي يقوم بها طاقم التمريض خلال رحلة المتقدم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بدءا من الوصول وحتى الانصراف.
وأوضحت، خلال حديثها لقناة “العربية”، أن مهام طاقم التمريض تبدأ بالتأكد من جاهزية العيادات لاستقبال المتقدم، ثم تبدأ مهام التعرف على حالته من خلال بعض الأسئلة، ومعرفة ماذا إذا كان يعاني تاريخًا مرضيًا مزمنًا، بالإضافة إلى سؤاله عن التطعيمات التي حصل عليها خلال الـ14 يومًا الماضية.
وأشارت إلى أنه يتم التأكد من حالة المتقدم الصحية بشكل عام قبل منحه اللقاح، سواء من خلال التأكد من درجة حرارة جسمه أو سؤاله عما إذا كان يعاني من أي أعراض قبل التطعيم.
وأبانت أنه في هذه المرحلة تبدأ مهام فريق التطعيم، والذي يتولى مسؤولية تجهيز اللقاح لإعطائه للمتقدم، ثم شرح الأعراض الجانبية التي قد تنتج عن التطعيم، مثل تورم بسيط في موقع الحقن أو الاحمرار. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه بعد إتمام هذه المرحلة، يقوم المتقدم بالتوقيع على ورقة تحمل بياناته الخاصة، ثم الحصول على اللقاح والبقاء لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة للتأكد من سلامته.
“غادة رحيمي” أخصائية تمريض في مركز اللقاحات بـ #جدة توضح المهام التي يقوم بها طاقم التمريض منذ استقبال المتقدم لأخذ اللقاح إلى مغادرته
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 1, 2021