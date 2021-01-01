الفتح يُنهي ملف الكفاءة المالية ويصبح مؤهلاً للتسجيل في الفترة الشتوية

أنهت إدارة نادي الفتح ملف شهادة الكفاءة المالية، وبات النادي مؤهلاً للتسجيل في الفترة الشتوية المقبلة.
وجاء هذا، بعد أن قامت إدارة النادي بسداد كافة الالتزامات المالية حتى نهاية شهر أكتوبر.
وقبل ساعات، أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية، انتهاء المهلة المحددة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المستحقة قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر 2020، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وستقوم اللجنة بمراجعة كل المستندات المقدمة من قبل الأندية المعنية، على أن تُعلن النتائج يوم الخميس المقبل الموافق 7 يناير 2021. وفق “أخبار 24”.