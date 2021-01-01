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أخبار محلية > رئيس “الأمر بالمعروف” عن استقبال السياح: دربنا موظفينا على استقبالهم بالورود والابتسامة والكلام الطيب
01/01/2021   11:09 م

رئيس “الأمر بالمعروف” عن استقبال السياح: دربنا موظفينا على استقبالهم بالورود والابتسامة والكلام الطيب

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قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، إن الهيئة من أولى الجهات التي اتفقت مع وزارة السياحة على آلية عمل مشتركة، وإن أعضاءها تم تدريبهم على استقبال السياح.

وأوضح – خلال حديثه لبرنامج سؤال مباشر على قناة العربية اليوم الجمعة – أن 20 الى 25 دورة نفذتها وزارة السياحة لأعضاء الهيئة الذي سيقابلون السياح، حيث دُربوا عبر الدورات وورش العمل التي تمت بين الهيئة والوزارة.

وأضاف أن أعضاء الهيئة يحملون الورود والابتسامة والكلام الطيب، وأنه حرص على أن يقول لهم إن شعارنا أن الهيئة رحمة بالناس، وإذا خرجنا من الرحمة الى العذاب ومن مصلحة المسلمين إلى مضرتهم أو من خير للناس إلى شر، نكون قد خرجنا من الشرع إلى البدعة. وفق “أخبار 24”.

رئيس “الأمر بالمعروف” عن استقبال السياح: دربنا موظفينا على استقبالهم بالورود والابتسامة والكلام الطيب

أخبار محلية
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