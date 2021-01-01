ينهي عمله بالعيادة ثم يذهب للمطبخ.. طبيب يشبع شغفه بالطهي بعد عمله اليومي

استطاع الطبيب هشام العودة إشباع شغفه بالطهي بشكل احترافي، وذلك بعد إنهاء عمله اليومي في عيادته الخاصة.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن الطب، مثل كافة المهن، لا يمكن ممارسته على مدار اليوم، مؤكدًا أنه عند ممارسته للطهي لا يتذكر عمله بالطب.
وأشار إلى أن هناك بعض الأدوات المستخدمة في الطهي، مثل الملقاط الذي يستخدمه في تزيين الكعك، تشبه إلى حد كبير تلك التي يستخدمها في الطب. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه استطاع الاستفادة من الطهي في عمله بالطب، مؤكدًا أن إشباع الشغف في مجال الطهي ينعكس بشكل إيجابي على أدائه المهني في الطب.
الطبيب الشيف.. الدكتور هشام يتفرغ لهوايته في الطبخ بعد إنهاء عمله في العيادة..
محمد الرزقي معه التفاصيل@reazqi #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/7Nkg54TLxc
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 1, 2021