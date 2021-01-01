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أخبار محلية > وكيل وزارة الصحة يوضح استراتيجية عملية التطعيم ضد كورونا.. ولهذا السبب تم البدء بالفئات المستهدفة
01/01/2021   11:14 م

وكيل وزارة الصحة يوضح استراتيجية عملية التطعيم ضد كورونا.. ولهذا السبب تم البدء بالفئات المستهدفة

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كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرعاية الأولية، الدكتور خالد عبدالكريم، استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية، أن الوزارة اعتمدت استراتيجيتين عامتين بشأن تطعيم لقاح كورونا؛ الأولى تتعلق بدء عملية التطعيم بالفئات المستهدفة، وذلك بغرض حمايتهم في المقام الأول ثم تقليل الضغط على المستشفيات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الثانية تتمثل في إعطاء اللقاح لجميع السكان لإيقاف الوباء في المملكة بشكل كلي.

يُذكر أن وزارة الصحة كانت قد بدأت خطة عملية التطعيم خلال منتصف الشهر الماضي، وذلك من خلال إعطاء لقاح “فايزر – بيونتيك” للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

وكيل وزارة الصحة يوضح استراتيجية عملية التطعيم ضد كورونا.. ولهذا السبب تم البدء بالفئات المستهدفة

أخبار محلية
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