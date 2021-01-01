محيسن الجمعان: النصر قادر على العودة للمنافسة.. وميسي مر بموقف حمدالله

قال لاعب فريق النصر السابق، محيسن الجمعان، إن ناديه قادر على العودة للمنافسة مرة أخرى على الرغم من تراجع ترتيبه بجدول الدوري.
وأضاف الجمعان، وفقاً لـ”الرياضية”: “هناك أندية عالمية كبرى كبرشلونة وريال مدريد مرت بنفس ظروف النصر ثم نهضت من جديد، فسوء النتائج يمكن أن ينتهي إذا جلس الجميع على مائدة النقاش بحضور جميع الأطراف من لاعبين وجهاز فني وإدارة، فلا بد من وضع أياديهم على موضع الخلل”.
وأتم لاعب فريق النصر السابق تصريحاته قائلاً: “لا تظلموا عبد الرزاق حمد الله لأنه يظل نجمًا كبيرًا وضمن كوكبة مميزة من لاعبي الدوري وما يمر به الآن من عدم التوفيق مر بها النجم الأرجنتيني ميسي قبل موسمين، لذلك لا يجب القسوة عليه، وكلي ثقة أن يعود إلى مستواه المعروف”.
ويحتل النصر المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري بعد مرور 11 جولة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن فريقي العين والرائد صاحبي المركزين الـ 14 و 15 بالترتيب.