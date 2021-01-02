فرغ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال فريق عمل يتضمن استشاريين ومقاولين وخبراء فنيين، من إصلاح المناطق المتأثرة في مطار عدن، بعد التفجير الإرهابي الذي تعرض له بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة الأربعاء الماضي.
وأوضح البرنامج أن الأعمال التي قام بها تتمثل في صيانة البنية التحتية والأعمال الكهربائية والميكانيكية، وذلك لإعادة تشغيل المطار دعماً لقطاع النقل في اليمن.
من جهة أخرى، وجّه وزير النقل اليمني، الدكتور عبدالسلام حميد، باستئناف العمل وعودة الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن الدولي ابتداء من يوم غد (الأحد).
وفق “أخبار 24”.