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أخبار محلية > بالفيديو.. “الأحوال المدنية”: المرأة التي تبلغ 18 عاماً تستطيع تغيير اسمها دون الرجوع لولي الأمر
02/01/2021   9:37 م

بالفيديو.. “الأحوال المدنية”: المرأة التي تبلغ 18 عاماً تستطيع تغيير اسمها دون الرجوع لولي الأمر

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أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، أن المرأة التي بلغت 18 عاماً ولديها هوية وطنية تستطيع تغيير اسمها دون الرجوع لولي الأمر.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (السبت)، أن تغيير الاسم لمن دون الـ 18 عاماً يتم بموافقة الوالدين معاً، سواء بإقرار مكتوب منهما أو تفويض أحدهما للآخر.

وبيّن أن تغيير الاسم الأول وتصحيح الأخطاء في الأسماء لن يحتاجا وقتاً طويلاً، حيث تتم مراجعة الشخص مكاتب الأحوال المدنية لإكمال الإجراءات. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن تغيير اسم العائلة سواء بالإضافة أو الحذف، مثل إضافة “آل” أو “بن” أو حذفهما، يتطلب مراجعة أفراد العائلة بالكامل.

ونوه بأن تغيير الاسم للمرة الثانية تكون إجراءاته مشددة لمعرفة أسباب التغيير، ووجود ما يستدعي ذلك.

بالفيديو.. “الأحوال المدنية”: المرأة التي تبلغ 18 عاماً تستطيع تغيير اسمها دون الرجوع لولي الأمر

أخبار محلية
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