توقّع أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد في جامعة الملك سعود الصحية، الدكتور ناصر توفيق، وصول عدد حالات الإصابة اليومية في المملكة إلى صفر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أن سجلت اليوم أقل من 100 حالة.
وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه يتوقع وصول الحالات اليومية إلى صفر في فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح يمنع ظهور إصابات جديدة، ولكنه قد لا يمنع انتشار الفيروس، خاصة وأن إكساب الحاصلين على اللقاح المناعة اللازمة للوقاية من الفيروس قد يتطلب بعض الوقت. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 82 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو المعدل الأقل منذ ما يقرب من 9 أشهر.
فيديو | د.ناصر توفيق: عدد حالات #كورونا في #المملكة سيصل إلى “صفر” خلال 6 أسابيع #الإخبارية pic.twitter.com/9a3GK8QAQW
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 3, 2021