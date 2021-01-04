“تحت أي فئة عاجلة أخذ سامي الجابر لقاح “كورونا” مبكراً؟”.. كاتب يسأل والجابر يرد

رد نجم نادي الھلال والمنتخب الوطني السابق سامي الجابر، على استفسار من الروائي وكاتب السيناريو عبدالله بن بخيت، عن الفئة التي ينتمي إليها الجابر وجعلته يأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد مبكراً.
وأوضح الجابر، أن التسجيل متاح للجميع عبر تطبيق “صحتي” منذ يوم 15 ديسمبر الماضي، والأولوية كانت للمُسجلين من كبار السن ولمن لديه ظروف صحية، مضيفاً: “أنا وأنت من أغلى الفئات لدى المسؤولين وهي فئة المواطن”.
وكان سامي الجابر، قد نشر مقطع فيديو يُظهر لحظة تلقیه جرعة اللقاح، مشيراً إلى أن كل شيء مذھل ويدعو للفخر. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق منح لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين على 3 مراحل، على أن تكون المرحلة الأولى لكبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة وبعض الممارسين الصحيين.