الحصيني: ‏سقوط أمطار متفاوتة والحالة الجوية الثامنة مستمرة مع إجازة نصف العام

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد بعض المناطق بالمملكة اليوم (الإثنين)، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة حتى صباح غد (الثلاثاء).
وأشار إلى أن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، تشمل: حفر الباطن والصمان والقصيم ومحافظات الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء والعاصمة الرياض وشمال وغرب الأحساء، وأجزاء متفرقة من الباحة وعسير وجازان وسواحلها.
ولفت إلى احتمالية تعرض مناطق، الرياض والشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية والمرتفعات الجنوبية والغربية، لموجة برد متوسطة القوة، نهاية الأسبوع الجاري. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الحالة الجوية الثامنة مستمرة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وتشهد مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشرق الشمالية والجوف وغرب الشرقية وشمالها أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وماطرة على فترات متقطعة.