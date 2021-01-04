بالفيديو.. الشيخ “السبر” يرد على استفسار شخص منحه والده قطعة أرض وبعد وفاته اعترض إخوته

قال أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، إن الهبة تكون صحيحة في حال ملكها الأب وهو في كامل صحته لابنه ملكاً تاماً، مستشهداً بقول أبي بكر رضى الله عنه لابنته: “كنت نَحَلتُكِ نحلا ولو كنت حُزتيه أو قبضتيه كان لك وأما الآن فهو مال وارث”.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، رداً على استفسار شخص وهبه والده في حياته قطعة أرض دون إخوته وبعد وفاة الوالد اعترض الإخوة، مبيناً أن الهبة صحيحة حال ملكها الأب وهو في كامل صحته وقبضها الابن. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن العطية تكون مالاً وارثاً في عدة حالات، منها العطية التي لا تقبض والتي فيها إضرار وكذلك العطية في مرض الموت، داعياً الابن إلى اللجوء إلى المحكمة لحل الإشكالية بينه وبين إخوته.
وهبه والده في حياته أرضا وبعد وفاة الوالد اعترض الأخوة، فماذا يفعل؟#يستفتونك مع د. سعد عبدالله السبرhttps://t.co/0jPA43WKi9@DR_SAADALSABER pic.twitter.com/VdUJn56Cqr
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 3, 2021