“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية ورياح نشطة بعدد من المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضح المركز، أن عدداً من المدن بمناطق، عسير، وجازان، سيشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.
وأبان أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، والباحة، سيشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وأن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 7 مساء.وفق”أخبار 24″.
وأضاف أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض ستشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.