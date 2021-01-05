أشاد أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمبادرة المواطن قاسم القحطاني، صاحب الموقف الإنساني مع الورثة بعد شراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني بتبوك وإرجاعها لهم لوجه الله تعالى.
وأكد أمير المنطقة خلال استقباله للمواطن القحطاني مساء أمس (الإثنين)، في القصر الحكومي، أن ما فعله من شراء عقار لورثة كان مطروحًا في مزاد وإعادته لهم، هو مفخرة للشعب السعودي وعمل إنساني يفاخر به الجميع.
من جهته أعرب “القحطاني” عن شكره لأمير منطقة تبوك، مؤكداً أن ما قام به هو عمل وفق له من الله ولم يكن يعلم بتفاصيل القصة إلا عند حضوره المزاد، الأمر الذي دفعه لشراء العقار ورده لأصحابه راجيا المثوبة والأجر من الله وحده.
وكان القحطاني قد فاجأ الحاضرين في قاعة مزاد علني قضائي لعقارات واقعة في أحد الأحياء القديمة في تبوك الأسبوع الماضي، بإعلانه رد العقار للورثة، بعدما سمع أثناء متابعته للمزاد، بقصة سيدتين وابن معاق من الورثة فقرر المزايدة على العقار حتى تمكن من شرائه بسعر يقارب المليون ريال، وإعادته لهم مرة ثانية.
وفق”أخبار 24″.