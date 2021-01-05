نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > وفد جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية يزور شركة جاهز
05/01/2021   5:49 م

وفد جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية يزور شركة جاهز

+ = -
755

زار وفد من جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بحضور الكابتن ماجد عبدالله رئيس مجلس الادارة مقر شركة جاهز، اليوم الاثنين4 يناير 2020م، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي غصاب المنديل وعدد من مسؤولي الشركة.
وأطلع الوفد خلال زيارته على الامكانيات الكبيرة التي تقدمها الشركة، والكفاءات الوطنية المؤهلة التي تضمها، كما قام الوفد بالتعرف على آلية العمل من خلال جولته في مركز القيادة والتحكم.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الجمعية الكابتن ماجد عبدالله إعجابه الشديد بما شاهده من تقنية متطورة، وإمكانيات مميزة تمتلكها شركة جاهز، والتي أصبحت خلال فترة قصيرة تطبيق التوصيل الأول في السعودية، مؤكداً أن ما تمتلكه جاهز من كوادر وطنية مؤهلة يدعو للفخر.

من جانبه رحب الرئيس التنفيذي غصاب المنديل بوفد جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به في خدمة اللاعبين.

مؤكدا أن الشركة ومنذ تأسيسها في 2016 وضعت أهدافاً محددة كان أبرزها أن تشكل “جاهز” رافداً وطنياً يتمثل في جذب الشباب السعودي وتأهيله، وقال: “خلال فترة بسيطة استطعنا أن نكوّن فريقاً سعودياً مميزاً نفخر به جميعاً”.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تنفيذ برامج مشتركة تصب في مصلحة لاعبي كرة القدم القدماء.

وفد جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية يزور شركة جاهز

أخبار الخرج, اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130219.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.