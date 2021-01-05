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أخبار الخرج > بالصور.. ١٢٨ فريق شارك في تحدي البلوت
05/01/2021   5:50 م

بالصور.. ١٢٨ فريق شارك في تحدي البلوت

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شهدت الفعالية المصاحبة ” تحدي بلوت ” تسجيل عدد كبير من المشاركين والاعتذار للذين لم يحالفهم الحظ بعد نفاذ المقاعد المتاحة ، والتي استمرت الفعاليه ليومين متتاليه بنظام التصفيات وشهدت تفاعل الفئات العمرية وكبار السن من هواة لعبة البلوت ويأتي ذلك وفق تطبيق الإحترازات الوقائية وكذلك وجود لجنة إشرافية مكلفة من خارج لجان المهرجان للإشراف على اللعبة .

واختتمت الفعالية المصاحبة وسط حضور كثيف من الزوار وفاز الفريق المكون من الثنائي ( بدر عبدالله ال خضران و حمد دخيل ال خضران ) .

الجدير ذكره أن تحدي البلوت برعاية من كوفي Green Garden Cafe .

بالصور.. ١٢٨ فريق شارك في تحدي البلوت

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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