ضبط 44 مركبة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام، خلال الأسبوع الماضي، 44 شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.
وأوضح “الأمن العام” أنه تم ضبط المخالفين في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك، ونجران)، منهم 34 مواطناً، و5 من الجنسية اليمنية، و2 من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وآخر من الجنسية الفلسطينية.
وأبان أنه عثر بحوزة المخالفين على كمية كبيرة من الحطب المحلي المعدّ للبيع على 44 مركبة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.