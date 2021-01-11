مصادر: “الصحة” توجّه باستمرار منع تقديم “الشيشة” في الأماكن العامة

ذكرت مصادر أن وزارة الصحة وجّهت باستمرار منع تقديم الشيشة ومنتجات التبغ والنيكوتين في جميع الأماكن العامة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الوزارة تلقت خطاباً من منظمة الصحة العالمية يُشير إلى أن عودة استخدام الشيشة في بعض الدول؛ تسبّبت في تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أن السماح بتقديم الشيشة في الأماكن العامة يعمل على رفع معدلات الإصابة حال حدوثها، وكذلك يعرّض حياة الكثيرين للخطر.
يُشار إلى أن وزارة الصحة قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية من ضمنها منع تقديم الشيشة والمعسل في الأماكن العامة كالمقاهي والفنادق وغيرهما منذ مارس الماضي.