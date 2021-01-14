نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الصحة: تدقيق كبير على اللقاحات التي تدخل المملكة.. ونسعى لتوفير المزيد منها
14/01/2021   11:21 ص

بالفيديو.. وزير الصحة: تدقيق كبير على اللقاحات التي تدخل المملكة.. ونسعى لتوفير المزيد منها

+ = -
560

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تسعى إلى توفير لقاحات فيروس “كورونا” لتوزيعها بجميع مناطق المملكة.

وقال الربيعة خلال لقاء مع قناة “العربية” على هامش حضوره تدشين بعض المشاريع الصحية في الحدود الشمالية من قبل أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، إن الوزارة تنتظر توريد كميات إضافية من لقاحات “كورونا”، حتى تستطيع توزيعها على الجميع.

ولفت إلى أن هناك حرصاً على جودة اللقاحات والتأكد من سلامتها، وهو الأمر الذي ينعكس على التدقيق الكبير جداً على جميع اللقاحات التي تدخل إلى المملكة للتأكد من سلامتها وجودتها، مضيفاً: “متى ما توافرت كميات من اللقاحات سيتم توفيرها في جميع المناطق”.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الصحة: تدقيق كبير على اللقاحات التي تدخل المملكة.. ونسعى لتوفير المزيد منها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885131755.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.