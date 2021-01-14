بالفيديو.. وزير الصحة: تدقيق كبير على اللقاحات التي تدخل المملكة.. ونسعى لتوفير المزيد منها

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تسعى إلى توفير لقاحات فيروس “كورونا” لتوزيعها بجميع مناطق المملكة.
وقال الربيعة خلال لقاء مع قناة “العربية” على هامش حضوره تدشين بعض المشاريع الصحية في الحدود الشمالية من قبل أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، إن الوزارة تنتظر توريد كميات إضافية من لقاحات “كورونا”، حتى تستطيع توزيعها على الجميع.
ولفت إلى أن هناك حرصاً على جودة اللقاحات والتأكد من سلامتها، وهو الأمر الذي ينعكس على التدقيق الكبير جداً على جميع اللقاحات التي تدخل إلى المملكة للتأكد من سلامتها وجودتها، مضيفاً: “متى ما توافرت كميات من اللقاحات سيتم توفيرها في جميع المناطق”.وفق “أخبار 24”.
ماذا قال وزير #الصحة عن توفير اللقاحات في مناطق #السعودية لدى حضوره تدشين أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لمجموعة من المشاريع الصحية في المنطقة ؟@alharby_m pic.twitter.com/36TAc5ZAyR
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 13, 2021