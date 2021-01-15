“التحالف”: اعتراض 3 طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية، صباح اليوم (الجمعة)، من محافظة الحديدة باتجاه المملكة.
وشدد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (استوكهولم)، وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لاتفاق (استوكهولم). وفق “أخبار 24”.
وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.