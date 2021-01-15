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أخبار محلية > بالفيديو.. هل الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم؟ “المطلق” يجيب
15/01/2021   4:11 م

بالفيديو.. هل الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم؟ “المطلق” يجيب

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قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المطلق، إن الخصومة بين الأقارب لا تعد من قطيعة الرحم إذا تمت بأدب واستهدفت العدل والحق، كمن يذهب إلى المحكمة لتسوية قضية مع أحد أقاربه دون انقطاع التواصل فيما بينهم.

ولفت، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، إلى أن الخصومة التي يتخللها ظلم ويفضح أطرافها بعضهم البعض ويتراشقون بالشتائم والألفاظ تعد من قطيعة الرحم. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الخصومة لها أثر شديد على النفس، كما أنها باب من أبواب الشيطان.

بالفيديو.. هل الخصومة بين الأقارب من قطيعة الرحم؟ “المطلق” يجيب

أخبار محلية
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