أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات ختم “عام الخط العربي”، على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض وجدة والدمام ابتداءً من اليوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات عديدة لتفعيل مبادرة “عام الخط العربي”، بهدف رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية والثقافة العربية، وإبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية.
وأبانت أن الختم يحمل شعار “عام الخط العربي” مكتوباً بخط الثلث غير المنقوط مترجماً إلى اللغة الإنجليزية لتعريف الزائرين غير الناطقين بالعربية بهذه المبادرة.
وكانت الوزارة قد نفّذت العديد من المبادرات لدعم “عام الخط العربي”، منها تدشين منصة “الخطاط” التي تعد أول منصة إلكترونية متكاملة لتعليم الخط العربي وفنونه؛ لتطلق بعد ذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة حملة تعريب أسماء اللاعبين على قمصان الأندية خلال المسابقات الرياضية لهذا الموسم.
وفق “أخبار 24”.