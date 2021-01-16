بعد تقديمها 100 بلاغ لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. أم فيصل: أبلغت سابقاً عن النفايات وأعمدة الإنارة ومخالفات التجارة (فيديو)

كشفت المواطنة المبلغة عن أكثر من 100 مخالفة للإجراءات الاحترازية في المنطقة الشرقية، دلال العنزي، الدوافع التي جعلتها تتقدم بهذا الكم من البلاغات.
وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنها صُدمت من تصرفات بعض الأشخاص خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن بعضهم كان يشكك في وجود الفيروس وجدوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات.
وأشارت إلى أنها اعتادت دومًا على تقديم البلاغات ضد المخالفات بصورة عامة، مثل النفايات وأعمدة الإنارة وبعض المخالفات التجارية وخلال أوقات السيول، مشيرة إلى أنها كثفت خلال فترة الجائحة من بلاغاتها ضد الأشخاص غير الملتزمين والتجمعات التي لم تراعِ الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنها قدمت هذه المخالفات بدافع من وطنيتها ورغبتها في حماية الوطن، مشيرة إلى أنها تسعى دومًا لرصد المخالفات بشكل عام في المجتمع.
وكانت البلاغات التي تقدمت بها دلال العنزي قد أدت إلى إغلاق 5 بقالات لم تلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي.
قصة أم فيصل.. أبلغت عن ١٠٠مخالفة بالشرقية وأغلقت ٥ بقالات!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sM09PpIGMM
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 15, 2021