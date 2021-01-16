بالفيديو.. هل تُوظف المرأة دون النظر إلى كفاءتها؟ وكيلة “الموارد البشرية” توضح

ردت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، هند الزاهد، على سؤال حول ما إذا كان توظيف المرأة يتم دون النظر إلى كفاءتها.
وقالت، خلال لقاء في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، إنه لا توجد شركة تقوم بتوظيف امرأة دون التأكد من كفاءتها، مشيرة إلى أن المنافسة على مستوى الكفاءة تخدم سوق العمل.
وأوضحت أن زيادة أعداد العاملين في أفراد الأسرة تفيد الاقتصاد على كل الأصعدة، خاصة أن ذلك من شأنه زيادة معدلات الإنفاق. وفق “أخبار 24”.
وأرجعت الزاهد قلة أعداد النساء السعوديات في المناصب القيادية بالعديد من القطاعات باستثناء التعليم والصحة، إلى دخولهن حديثًا العديد من القطاعات، وبالتالي لا توجد لديهن الخبرات التي تؤهلهن لذلك.
هذه أسباب قلة أعداد النساء السعوديات في المناصب القيادية الحكومية.
هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة #السعودية للعربية#سؤال_مباشر@hindkz @khalid76 pic.twitter.com/NphHojZuYv
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 15, 2021