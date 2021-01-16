نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. هل تُوظف المرأة دون النظر إلى كفاءتها؟ وكيلة “الموارد البشرية” توضح
16/01/2021   8:14 ص

بالفيديو.. هل تُوظف المرأة دون النظر إلى كفاءتها؟ وكيلة “الموارد البشرية” توضح

+ = -
586

ردت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، هند الزاهد، على سؤال حول ما إذا كان توظيف المرأة يتم دون النظر إلى كفاءتها.  

وقالت، خلال لقاء في برنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، إنه لا توجد شركة تقوم بتوظيف امرأة دون التأكد من كفاءتها، مشيرة إلى أن المنافسة على مستوى الكفاءة تخدم سوق العمل.  

وأوضحت أن زيادة أعداد العاملين في أفراد الأسرة تفيد الاقتصاد على كل الأصعدة، خاصة أن ذلك من شأنه زيادة معدلات الإنفاق. وفق “أخبار 24”.

وأرجعت الزاهد قلة أعداد النساء السعوديات في المناصب القيادية بالعديد من القطاعات باستثناء التعليم والصحة، إلى دخولهن حديثًا العديد من القطاعات، وبالتالي لا توجد لديهن الخبرات التي تؤهلهن لذلك.

 

بالفيديو.. هل تُوظف المرأة دون النظر إلى كفاءتها؟ وكيلة “الموارد البشرية” توضح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132123.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.