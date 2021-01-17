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أخبار محلية > بالفيديو.. المذيع “الشهري” يسترجع بعضاً من ذكريات الفقيد “الحمود”
17/01/2021   1:24 م

بالفيديو.. المذيع “الشهري” يسترجع بعضاً من ذكريات الفقيد “الحمود”

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نعى كبير المذيعين بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، الإعلامي عبدالله الشهري، المذيع والإعلامي الراحل فھد الحمود بكلمات مؤثرة، مسترجعاً بعض المواقف التي كان يدعم من خلالها زملاء المهنة.

وقال الشهري، إن الإعلامي الحمود تميز بالخُلق والنزاهة وطيب التعامل مع الجميع، حيث تحول كل زملائه الذين تعاملوا معه إلى أصدقاء له.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه كان يُقدر الجميع ويتعامل مع كل جيل بما تتطلبه المواقف، مبيناً أن الراحل كان له دور في إقـناعه بالتحول من العمل الإذاعي إلى التلفزيوني. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الإعلامي الحمود عمل بكل أنواع البرامج سواءً فنية أو منوعات أو سياسية خلال مسيرته المهنية.

بالفيديو.. المذيع “الشهري” يسترجع بعضاً من ذكريات الفقيد “الحمود”

أخبار محلية
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