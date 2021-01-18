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أخبار محلية > بالفيديو.. فتاة تبرع في التقاط الصور الفوتوغرافية رغم معاناتها من شبه فقدان البصر
18/01/2021   8:26 ص

بالفيديو.. فتاة تبرع في التقاط الصور الفوتوغرافية رغم معاناتها من شبه فقدان البصر

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أظهرت مصورة سعودية نسبة الإبصار لديها ضعيفة جداً، براعة في التقاط الصور الفوتوغرافية بجودة عالية.

وقالت المصورة أمجاد المطيري في لقائها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنها بدأت التصوير منذ 5 سنوات وتحديداً في عمر الـ12 عاماً، قبل أن تحصل على دورات لاحتراف المهنة، مشيرةً إلى أنها تنافس حالياً المصورين الآخرين.

وحول سبب دخولها مجال التصوير، أضافت أن كلمة سلبية وجهت لها جعلتها تحترف هذا المجال وهي كلمة “كيف أنت كفيفة ومصورة؟”، مضيفة بأن الله عوضها عن نعمة البصر بالبصيرة والإدراك والإحساس. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن درجة الإبصار لديها أقل من 1، لكنها تلتقط الصور وتجري لها بعد ذلك التعديل اللازم عبر البرامج الحديثة.

بالفيديو.. فتاة تبرع في التقاط الصور الفوتوغرافية رغم معاناتها من شبه فقدان البصر

أخبار محلية
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