بالفيديو.. فتاة تبرع في التقاط الصور الفوتوغرافية رغم معاناتها من شبه فقدان البصر

أظهرت مصورة سعودية نسبة الإبصار لديها ضعيفة جداً، براعة في التقاط الصور الفوتوغرافية بجودة عالية.
وقالت المصورة أمجاد المطيري في لقائها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنها بدأت التصوير منذ 5 سنوات وتحديداً في عمر الـ12 عاماً، قبل أن تحصل على دورات لاحتراف المهنة، مشيرةً إلى أنها تنافس حالياً المصورين الآخرين.
وحول سبب دخولها مجال التصوير، أضافت أن كلمة سلبية وجهت لها جعلتها تحترف هذا المجال وهي كلمة “كيف أنت كفيفة ومصورة؟”، مضيفة بأن الله عوضها عن نعمة البصر بالبصيرة والإدراك والإحساس. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن درجة الإبصار لديها أقل من 1، لكنها تلتقط الصور وتجري لها بعد ذلك التعديل اللازم عبر البرامج الحديثة.
إرادة لا تٌصدق..
أمجاد المطيري “مصورة فوتوغرافيا كفيفة” تروي لياهلا قصتها الخيالية#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/1ZXiZ5XRa1
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2021
أمجاد المطيري “مصورة فوتوغرافيا كفيفة”… قدرات مُذهلة للتعرف على الصور وتحليلها#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/umdRfCdinB
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2021
أمجاد المطيري “مصورة فوتوغرافيا كفيفة” تؤكد موهبتها المُذهلة بالتقاط صورة للإعلامي مفرح الشقيقي على الهواء @Mofareh5#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/bQEdcJmDkl
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 17, 2021