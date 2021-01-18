بعد تراجع النتائج.. رئيس الأهلي يتخذ خطوة لإعادة ترتيب الأوراق

يحاول رئيس الأهلي عبدالإله مؤمنة، إعادة ترتيب أوراق فريق الكرة بالنادي بعد تراجع النتائج خلال الأسابيع الماضية بالدوري.
وتعادل الأهلي سلبياً مع الهلال في المباراة الماضية بكلاسيكو الجولة الثالثة عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقرر مؤمنة دعوة رؤساء الأهلي السابقين الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي وأحمد عيد وأحمد المرزوقي ومساعد الزويهري وعبدالله بترجي، لحضور مران الأهلي. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الأهلي لمواجهة أمام أبها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار منافسات مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة خلف الهلال والشباب.