في مباراة دراماتيكية.. الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من الاتفاق بدوري المحترفين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري المحترفين.
سجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة (58) عن طريق محمد آل فتيل، بعد عرضية من ركنية من الجانب الأيسر عن طريق ميتريتا، مرت من الجميع لتجد رأسية فتيل في المرمى.
وسجل الاتفاق هدف التعادل أمام الأهلي في الدقيقة (90+3) عن طريق نعيم السليتي، من ركلة جزاء، وضعها قوية على يمين الحارس محمد العويس.
وفي الدقيقة (90+5) نجح الأهلي في خطف هدف الفوز عن طريق سلطان مندش، بعد مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى عبدالرحمن غريب، الذي أرسلها عرضية أرضية قابلها سلطان مندش في المرمى.
بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، في وصافة جدول ترتيب فرق دوري المحترفين، بينما جاء الاتفاق في المركز السابع برصيد 21 نقطة.
أحداث المباراة
بدأت المباراة قوية من الفريقين، حيث جاءت تسديدة قوية لصالح الاتفاق في الدقيقة (5) من اللاعب علي هزازي، ولكن تصدى لها محمد حارس الأهلي محمد العويس على مرتين.
وفي الدقيقة (11) جاءت هجمة خطيرة لصالح الأهلي عن طريق اللاعب صامويل أوسو، أهدر منها أول أهداف الأهلي بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكنها تعلو عارضة مرمى حارس الاتفاق.
وفي الدقيقة (25)، قرر حكم المباراة العودة لتقنية الفار للتأكد من صحة وجود ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمسة يد على مدافع الاتفاق، وبعد العودة لتقنية الفار، استكمل حكم المباراة اللعب بعد التأكد من عدم وجود تعمد في لمسة اليد. وفق “أخبار 24”.
وألغى حكم المباراة في الدقيقة (35) هدفاً أول من نصيب الأهلي بداعي وجود تسلل على محترفه “ميتريتا”، وفي الدقيقة (39)، قرر حكم المباراة العودة للفار للتأكد من وجود ركلة جزاء من نصيب صامويل أوسو بعد تعرضه للعرقلة من علي فؤاد، ولكنه قرر احتساب تسلل على اللاعب.
وفي الدقيقة (45+2) ظهرت أولى البطاقات الصفراء من نصيب لاعب الاتفاق دي سوزا، بعد تدخل قوي على نجم الأهلي سلمان المؤشر.
وأجرى المدير الفني للاتفاق أولى التبديلات في صفوف فريقه في الدقيقة (68) بنزول هزاع الهزاع، وخروج محترفه سوليمان دوكارا.
وشهدت الدقيقة (68) تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة عن طريق لاعب الأهلي ميتريتا، ولكنها اصطدمت في القائم الأيمن وعادت إلى لاعبي الأهلي مرة أخرى ولكن سعيد الربيعي نجح في إبعادها قبل أن يسكنها لاعيبو الأهلي المرمى.
وأجرى المدير الفني للأهلي، تغيرين في الدقيقة (78)، الأول بنزول عبدالرحمن غريب وخروج سلمان المؤشر، والثاني بنزول سلطان مندش وخروج ميتريتا، وجاء تبديل جديد من نصيب الاتفاق، في الدقيقة (81) بنزول سعد السلولي وخروج علي هزازي.
وفي الدقيقة (83) شهدت عرضية من ركنية من الجانب الأيسر عن طريق لاعب الاتفاق محمد الكويكبي قابلها وليد أزارو برأسية قوية، ولكنها تصطدم في العارضة وتعود مجددًا ويشتتها الدفاع.
🎥 ⚽️ أهداف المباراة | #الاتفاق 1 : 2 #الاهلي
#الاتفاق_الاهلي pic.twitter.com/zRSwjnUttx
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021