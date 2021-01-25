بالصور والفيديو.. الاتحاد يرفض خسارة الكلاسيكو ويخطف تعادلا مثيرًا أمام النصر في الوقت القاتل

خطف فريق الاتحاد تعادلا في الوقت القاتل أمام النصر، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
توقف اللعب في الدقيقة 37، بعدما قرر حكم المباراة العودة لتقنية الفيديو لمعرفة صحة قيام لاعب الاتحاد العبود بلمس الكرة بيده داخل منطقة جزاء، ليقرر الحكم في النهاية عدم احتساب ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 45، تتعاطفت العارضة مع فريق النصر، وتتصدى لهدف مؤكد من تصويبة صاروخية عن طريق فهد المولد.
وفي الدقيقة 57 أجرى مدرب النصر تغييرا اضطراريا بخروج عبد الرحمن العبيد مصابا ودخول عبدالعزيز العلاوي بدلا منه.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتحاد عبد الإله المالكي في الدقيقة 59.
وجاء الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب خالد الغنام، وتعادل رومارينهو لفريق الاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع . وفق “أخبار 24”.
وقام حكم المباراة بإلغاء هدف لفريق الاتحاد سجله عبد العزيز البيشي في الدقيقة 70 من زمن المباراة.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد النصر إلى 21 نقطة بالمركز السادس.
🎥 ⚽️ أهداف المباراة | #الاتحاد 1 : 1 #النصر
بصوت المعلق ” سمير المعيرفي”#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/JU9RCFjAc6
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021