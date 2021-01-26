“أمن الدولة” يحيي ذكرى رجل أمن استشهد أثناء توجهه للعمل بالقنصلية السعودية في باكستان

أحيت رئاسة أمن الدولة، ذكرى أحد رجال الأمن، استشهد أثناء خروجه من منزله متوجهاً إلى مقر عمله بالقنصلية السعودية في مدينة كراتشي الباكستانية قبل نحو 10 سنوات.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب أمن الدولة بـ”تويتر”، مشيرة إلى أن في مثل هذا اليوم من عام 1432هـ استشهد أحد أبطال المملكة من رجال الأمن وهو الرقيب أول حسن بن مسفر القحطاني؛ إثر استهدافه أثناء توجهه إلى مقر عمله، رحمه الله.
جدير بالذكر أن الشهيد حسن القحطاني كان من رجال الأمن المكلفين بحراسة القنصلية السعودية في كراتشي الباكستانية وقتل غدراً أثناء تأدية عمله، وذلك بتاريخ 13/6/1432هـ في مدينة كراتشي، ونقل جثمانه في نفس اليوم إلى الرياض حيث دفن بمقابر أم الحمام.
وفق “أخبار 24”.