ضبطت الفرق الرقابية التابعة لعدة جهات، مستودعات وهناجر تقع داخل منطقة زراعية في مدينة الرياض حوّلتها عمالة وافدة لمصنع لتصنيع الأثاث وكوش الأفراح بشكل غير نظامي.
وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، قيام العمالة بوضع طيور ودواجن في الممر المؤدي إلى المصنع للتمويه؛ حيث تم ضبط شعارات حكومية كان يطبعها المخالفون على المنتجات المقلدة.
ونفذت الحملة بواسطة الفرق التابعة لأمانة منطقة الرياض ووزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وفق “أخبار 24”.