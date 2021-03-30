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اخبار رياضية > بالفيديو.. الاتفاق يلغي ودية النصر.. وهذا موعد انضمام حمدالله وأمرابط للتدريبات
30/03/2021   1:45 م

بالفيديو.. الاتفاق يلغي ودية النصر.. وهذا موعد انضمام حمدالله وأمرابط للتدريبات

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اعتذار نادي الاتفاق عن خوض مباراة ودية مع نظيره النصر، في ظل توقف المنافسات بسبب (أيام فيفا).

وأربك اعتذار الاتفاق، وفقًا لصحيفة “الرياضية” تخطيط المدير الفني لفريق النصر، الكرواتي ألين هورفات، تأهباً لمواجهة نظيره الفيصلي في نصف نهائي بطولة كأس الملك.

وأوضحت الصحيفة أن محترف النصر، اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، سينتظم في التدريبات الجماعية، الثلاثاء، وذلك بعد انقضاء فترة الحجر الصحي بعد وصوله إلى الرياض، فيما سيشارك المغربي الآخر عبدالرزاق حمدالله، يوم الأربعاء.

وأوضح النصر مواصلة اللاعبين الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وخالد الغنام، الثنائي المصاب، البرنامج العلاجي المعد لهما من قبل هوجو أخصائي تأهيل الإصابات.

بالفيديو.. الاتفاق يلغي ودية النصر.. وهذا موعد انضمام حمدالله وأمرابط للتدريبات

اخبار رياضية
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