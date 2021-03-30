منها “سي.إس.جي” و”جوجل”.. شركات عالمية تعتزم إنشاء مقرات لها في الرياض

كشفت شركات عالمية عن عزمها إنشاء مكاتب لها في مدينة الرياض، وذلك استجابةً لما أعلنته المملكة في وقت سابق، من عدم تمكين الشركات الأجنبية من الحصول على عقود حكومية اعتبارًا من عام 2024 إلا إذا كان لها مكتب في المملكة.
وأكدت شركة التكنولوجيا الأمريكية “سي.إس.جي” أنها ستنقل مكتبها الإقليمي من دبي إلى الرياض، مع بقاء مكتب دبي مفتوحاً، كما أعلنت شركة أويو الهندية الناشئة للفنادق عزمها إقامة مقرها الإقليمي في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.
وذكرت شركة الطاقة الأمريكية “شيفرون”، وفقا لـوكالة “رويترز” أن لديها خططًا لتأسيس مقر جديد في مدينة الخفجي، كما تعتزم شركة السكك الحديدية الأمريكية “جرينبرير” إنشاء مقر لها في الرياض لدخول السوق السعودية.
وفي نفس السياق، أكدت شركات أخرى وجود مكاتب لها بالفعل في الرياض، ومنها شركة روبرت بوش الألمانية لقطع غيار السيارات، وشركة تصنيع السيارات الأمريكية “فورد”.
كما أكد بنك ستاندرد تشارترد أن مديره التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط مقره في الرياض، بينما تبحث شركة التكنولوجيا الأمريكية “غوغل” إقامة مكتب لها في المملكة، في حين أكدت شركة التشييد الأمريكية “بكتل” أنها اتخذت من الرياض مقرها الإقليمي.