هورفات يلجأ للشباب استعداداً للفيصلي

لجأ مدرب فريق النصر، الكرواتي ألين هورفات؛ إلى رباعي من درجة الشباب لتعويض النقص الذي يعانيه فريقه بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين في صفوف المنتخبين السعوديين: الأول، والأولمبي.
واستعان هورفات، بحسب صحيفة “الرياضية” بلاعبي فريق درجة الشباب سامر المحيميد، ورائد أزيبي وباسل السيالي وبندر درويش خلال تدريبات الفريق أمس الثلاثاء.
وتأتي تدريبات الفريق استعداداً للقاء المقرر الأحد المقبل بالرياض في مواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، وقد انطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة، ومن ثم طبق المدرب عدداً من الجمل التكتيكية واختتم الحصة بمناورة على منتصف الملعب.