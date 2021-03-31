لخدمة المعتمرين والحجاج.. “النقل” تستكمل أعمال طريق جدة – مكة المكرمة المباشر

تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ مشروع الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة، لخدمة المعتمرين والحجاج، والمناطق والأحياء السكنية الجديدة بالمنطقة.
ويتضمن الطريق أربع حارات في كل اتجاه، ويبلغ طوله (72) كيلومترا، ويساعد الطريق في اختصار زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة المكرمة بمقدار 35 دقيقة، بجانب تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية؛ ومنها طريق الحرمين السريع.
كما يربط الطريق مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر، الأمر الذي سيُسهل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من المطار إلى مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.