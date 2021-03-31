الاتحاد الآسيوي يعتمد توقيت وملاعب الهلال والنصر والأهلي في دوري الأبطال

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتمد مواعيد ومباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، التي تستضيفها المملكة.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن مباريات مجموعة نادي الهلال ستلعب على ملعبي استاد الملك فهد، والأمير فيصل بن فهد، عند العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
ومن المقرر أن يلعب الهلال في المجموعة الأولى برفقة أندية شباب الأهلي الإماراتي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، والفائز من (الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي).
وأوضحت المصادر، أن مباريات مجموعة النصر ستلعب على ملعبي مرسول بارك، واستاد الملك فهد، عند التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.
ويلعب النصر في المجموعة الرابعة برفقة أندية السد القطري والوحدات الأردني والفائز من (فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي).
وأشارت المصادر، إلى أن مباريات مجموعة الأهلي ستلعب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث ستكون المباراة الأولى عند الثامنة مساءً، فيما ستلعب الثانية عند العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
ويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة برفقة أندية الشرطة العراقي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني.