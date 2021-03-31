وزير الشؤون الإسلامية يوجه بالحديث عن أهمية ترشيد المياه في خطبة الجمعة المقبلة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة، بالتحدث في خطبة الجمعة المقبلة عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.
وشمل التوجيه أن تتناول الخطبة ما حثّ عليه ديننا الحنيف من ضرورة المحافظة عليها، والتأكيد على حسن استخدامها في المنزل والمسجد ومكان العمل.
وكان الوزير قد عقد في وقت سابق اليوم اجتماعاً افتراضيا بمديري عموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، لمناقشة سير العمل خلال شهر رمضان، والخطّة التنفيذيّة التي سيتم تطبيقها، وتنفيذ الأعمال والبرامج الدعوية وفق البروتوكولات الصحيّة. وفق “أخبار 24”.