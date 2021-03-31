“أبشر” يوضح كيفية تعديل المؤهل حال عدم توفر الخدمة

ذكرت منصة “أبشر” الخطوات اللازمة لكيفية تعديل المؤهل في حالة عدم توفر الخدمة.
وأوضحت أن المستفيد ينبغي عليه إرسال كلمة “دعم فني”، أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة، واختيار أيقونة معلومة بطلب موظف عبر المجيب الآلي.
وأشارت إلى ضرورة موافاتها ببيانات تتضمن: الاسم، ورقم الهوية، ورقم التواصل، وتفاصيل المشكلة، وصورة للملاحظة. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المستفيدين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول عدم توفر الخدمة عند رغبته في تعديل المؤهل.
أخي الكريم، يرجى التواصل عبر الخاص وتزويدنا بالبيانات التالية، الاسم ، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة، صورة للملاحظة
وذلك بعد ارسال كلمة “دعم فني” او اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار ” معلومة بطلب موظف” عبر المجيب الالي
— أبشر (@Absher) March 31, 2021