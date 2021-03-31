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أخبار محلية > “أبشر” يوضح كيفية تعديل المؤهل حال عدم توفر الخدمة
31/03/2021   10:12 م

“أبشر” يوضح كيفية تعديل المؤهل حال عدم توفر الخدمة

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ذكرت منصة “أبشر” الخطوات اللازمة لكيفية تعديل المؤهل في حالة عدم توفر الخدمة.

وأوضحت أن المستفيد ينبغي عليه إرسال كلمة “دعم فني”، أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة، واختيار أيقونة معلومة بطلب موظف عبر المجيب الآلي.

وأشارت إلى ضرورة موافاتها ببيانات تتضمن: الاسم، ورقم الهوية، ورقم التواصل، وتفاصيل المشكلة، وصورة للملاحظة. وفق “أخبار 24”.

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المستفيدين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول عدم توفر الخدمة عند رغبته في تعديل المؤهل.

“أبشر” يوضح كيفية تعديل المؤهل حال عدم توفر الخدمة

أخبار محلية
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