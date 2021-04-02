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أخبار محلية > بالفيديو.. مهندس سعودي يبتكر “خوارزمية” تُساعد على الهبوط الاضطراري للطائرات بدون طيار
02/04/2021   12:38 م

بالفيديو.. مهندس سعودي يبتكر “خوارزمية” تُساعد على الهبوط الاضطراري للطائرات بدون طيار

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نجح مهندس سعودي في الذكاء الاصطناعي في ابتكار “خوارزمية” تُساعد على الهبوط الاضطراري الآمن للطائرات بدون طيار.   

وقال مهندس الذكاء الاصطناعي مؤيد خياط، إن الفكرة جاءت بسبب معاناته من تعطل رحلات التصوير الجوي التي كان يقوم بها بالطائرات بدون طيار؛ جراء الرياح واصطدامها بالطيور وغير ذلك.   

وأضاف خياط، في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك حاجة عالمية للسلامة الجوية في مثل هذا النوع من الطائرات التي يتم استخدامها ترفيهياً وتجارياً، موضحاً أن غالبية مشاكل تلك الطائرات تحدث بسبب أعطال المحركات.   وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن هذه الخوارزمية تعمل بكفاءة عالية وتتم تجربتها وتطبيقها حالياً على أرض الواقع، مبيناً أن تلك الخوارزمية لا تصلح للطائرات المدنية والعسكرية لكنها فقط للتجارية والترفيهية.  

 

بالفيديو.. مهندس سعودي يبتكر “خوارزمية” تُساعد على الهبوط الاضطراري للطائرات بدون طيار

أخبار محلية
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