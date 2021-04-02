نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “السديس” يعلق على حـادثة ترديد أحد الأشخاص شعارات مؤيدة لجماعة إرهـابية داخل المسجد الحرام
02/04/2021   12:38 م

“السديس” يعلق على حـادثة ترديد أحد الأشخاص شعارات مؤيدة لجماعة إرهـابية داخل المسجد الحرام

+ = -
1067

علّق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، على ما حـدث في المسجد الحرام من قيام شخص بترديد هتافات داخله.   

وقال السديس، إن استخدام العبارات المُتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم، أمر عظيم لم يراع فيه حرمة المكان ولم يقدسه.   

وأضاف أنه لا ينبغي لهذا المكان أن يكون إلا لعبادة الله وتعظيم بيته، كما أن الله توعد من أراد به الفساد والإلحاد فيه، منوهاً إلى أن الله حرم هذا البيت وجعله مكاناً للعبادة من صلاة وطواف وحج. وفق “أخبار 24”.

وتوجه السديس، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة والحرمين الشريفين من كل شر ويحميها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.   

وكانت قوة أمن الحرم المكي الشريف قد ضبطت الثلاثاء الماضي، شخصاً يحمل سـلاحاً أبیض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظیمات إرھـابیة.

“السديس” يعلق على حـادثة ترديد أحد الأشخاص شعارات مؤيدة لجماعة إرهـابية داخل المسجد الحرام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145550.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.