“السديس” يعلق على حـادثة ترديد أحد الأشخاص شعارات مؤيدة لجماعة إرهـابية داخل المسجد الحرام

علّق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، على ما حـدث في المسجد الحرام من قيام شخص بترديد هتافات داخله.
وقال السديس، إن استخدام العبارات المُتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم، أمر عظيم لم يراع فيه حرمة المكان ولم يقدسه.
وأضاف أنه لا ينبغي لهذا المكان أن يكون إلا لعبادة الله وتعظيم بيته، كما أن الله توعد من أراد به الفساد والإلحاد فيه، منوهاً إلى أن الله حرم هذا البيت وجعله مكاناً للعبادة من صلاة وطواف وحج. وفق “أخبار 24”.
وتوجه السديس، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة والحرمين الشريفين من كل شر ويحميها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.
وكانت قوة أمن الحرم المكي الشريف قد ضبطت الثلاثاء الماضي، شخصاً يحمل سـلاحاً أبیض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظیمات إرھـابیة.